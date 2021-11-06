Кабмин отменил победу Олейникова в конкурсе на главу налоговой

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАЛОГОВОЙ

Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность Председателя Государственной налоговой службы.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

27 сентября Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено.

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