Новости 4 ноября: новые министры, ВВП, накопительная пенсия

О новых министрах. Верховная Рада 3 ноября назначила на должность министра по стратегическим отраслям промышленности руководителя таможни Павла Рябикина.

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьерки - министра экономики.

О ВВП. Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

О накопитальной пенсии. Министерство финансов представило проект второго уровня пенсионной системы, который предусматривает отчисления взносов в размере 1% от зарплаты на личный накопительный счет.

О "трубе Медведчука". Суд отклонил иск "Прикарпатзападтранса" относительно разрешения "Укртранснафты" управлять нефтепроводом "Самара-Западное направление".

О туризме в ЕС. В связи со стремительным ухудшением эпидемической ситуации в Украине ЕС планирует исключить ее из "зеленого списка" для путешествий, решение Совета ЕС ожидается на следующей неделе.

Об угле. Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

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