Суд не разрешил забрать у "Нафтогаза" контроль над "трубой Медведчука"

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Суд отклонил иск "Прикарпатзападтранса" относительно разрешения "Укртранснафты" управлять нефтепроводом "Самара-Западное направление".

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Так, 3 ноября Хозяйственный суд г. Киева отказал ООО "Прикарпатзападтранс" в удовлетворении исковых требований. Компания просила признать недействительным и отменить решение АМКУ о предоставлении разрешения "Укртранснафте" управлять нефтепродуктоводом "Самара-Западное направление".

В июне АМКУ разрешил АО "Укртранснафта" (дочка "Нафтогаза" – ЭП) получить в управление часть магистрального нефтепродуктовода "Самара-Западное направление".

Комитет установил, что рынок транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам находится в состоянии естественной монополии, а в результате данной концентрации меняется только управляющий активов. Следовательно, концентрация не изменит структуру рынка.

Также Комитет установил, что Нафтогаз планирует использовать до 30% потенциальной мощности "трубы", а после концентрации потенциальная доля на соответствующем рынке не превысит 12%.

Напоминаем:

В феврале этого года Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - через 4 дня после наложения СНБО санкций на нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Журналисты долгое время связывали нефтепродуктопровод с Медведчуком. В мае Bihus.info опубликовали "пленки", в которых говорится о возвращении нардепом контроля над частью нефтепродуктопровода "Самара" после национализации

Трубопровод был построен во времена Советского Союза и после провозглашения независимости на основании правопреемства должен был перейти в собственность государства Украина.

Однако должностные лица "дочки" российской компании "Транснефтепродукт", "Прикарпатзападтранс", трубопроводы в собственность Украины не передали.

В 2015 году российская "Транснефть" заявила о продаже "ПрикарпатЗападтранс". Среди владельцев указан немец Анатолий Шефер, который связан с окружением Виктора Медведчука, а также компанию Интернешнл трейдинг партнерс АГ. Третьим владельцем является "Нефтебитумный завод" белорусского бизнесмена Микалая Варабья.

После ареста часть трубы передали на управление "Нафтогазу", а уже в сентябре "Укртранснафта" получила все необходимые для этого документы.

Экономическая правда