РФ остановила транзит энергетического угля в Украине

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Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам энергетики и комуслуг Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, заблокированы все соответствующие поставки в ноябре.

"Технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ", - сообщил нардеп.

Он отметил, что ограничение не касается поставок коксующегося угля, а наложено только на энергетический.

По данным ЭП, в ноябре из Казахстана планировалось поставить более 200 тысяч тонн угля.

Напоминаем:

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Экономическая правда