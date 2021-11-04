Украинцы будут платить за газ не в кубометрах, а в киловатт-часах

В Украине меняется система учета потребленного газа. Традиционные кубометры заменят энергетической шкалой – киловатт-часами. Как это будет работать? (укр)

Це останній опалювальний сезон, в якому споживачам блакитного палива доведеться сплачувати за газ виходячи з метричних показників. Вже з 1 травня 2022 року традиційні кубометри в платіжках українців замінять кіловат-годинами.

Перехід до обліку фактично спожитої під час спалювання газу енергії дозволить споживачам більш справедливо сплачувати за блакитне паливо. Не секрет, що його якість в різних регіонах України різна, а ось ціни в більшості випадків фіксовані з прив'язкою до споживання в кубічних метрах.

Як відмова від радянської системи обліку газу змінить життя звичайних українців, заробляючих на перепродажі палива трейдерів та державних операторів, працюючих на цьому ринку?

Проблема назріла давно

Два роки знадобилось народним депутатам аби наважитись імплементувати в Україні загальноєвропейські правила обліку споживання блакитного палива. Цього тижня Верховна рада ухвалила в остаточній редакції внесений ще у грудні 2019 року законопроєкт, який передбачає переведення обліку газу в кіловат-годину (кВт-год), замість кубічних метрів.

Такий же підхід використовується при обрахунку використання обсягів спожитої електроенергії.

Чому це важливо? Річ у тім, що газ може відрізнятися за параметром калорійності, тобто за кількістю енергії, яку виділяє при згорянні один і той же обсяг палива. Калорійність газу залежить від родовища, на якому його видобули.

Тому в Європейському Союзі споживачі вже давно платять не за кубометр газу, а за ту кількість енергії, яку можна отримати з цього кубометра при його спалюванні.

"У Європі вже давно запроваджені енергетичні одиниці. На торговельних майданчиках ціни публікуються в євро за МВт-год. Це означає, що європейські споживачі платять за енергетичну корисність газу (тобто енергію, як товар — ЕП), а не за обсяг. І це більш справедливо", — пояснює голова біржового комітету "Української енергетичної біржі" Олексій Дубовський.

Розмови про те, що такий порядок необхідно запровадити й в Україні, ведуться вже давно, оскільки різні системи обліку газу з ЄС завдають незручностей гравцям газового ринку.

Наприклад, трейдерам, які імпортують газ в Україну, або експортують його у зворотному напрямку. За європейський газ трейдери платять, виходячи із вартості 1 кВт-год енергії. Для перерахунку кубічного метра газу в кВт-год застосовується стандартний коефіцієнт — 10,6.

Але оскільки калорійність газу змінюється, то змінюється й коефіцієнт, і у трейдерів часто виникають дисбаланси: придбане з розрахунку в кВт-год паливо для закачування у підземні сховища перераховують в кубометри, а коли трейдер підіймає газ зі сховища і відправляє його на експорт, то газ знову перераховується. І якщо коефіцієнт за цей час змінився, то лише на перерахунку трейдер може отримати збитки.

Дискомфорт відчувають і побутові споживачі в Україні, адже газ за калорійністю відрізняється залежно від регіону. Наприклад, за даними Оператора газотранспортної системи у вересні, найвища калорійність газу була у споживачів Івано-Франківської області – 8374 ккал/куб, а найнижча – у Кіровоградській – 8034 ккал/куб.

Різниця у 4% означає, що мешканцю Кіровоградщини, щоб отримати таку саму кількість енергії, потрібно спалити на 4% більше газу. Якщо просто: мешканцям Івано-Франківської області аби нагріти один і той же чайник, потрібно спалити менше палива ніж жителям Кіровоградської області.

Для домогосподарств, які споживають багато газу, калорійність палива має велике значення. За існуючої системи обліку в кубометрах, і низькій калорійності газу, вони протягом року фактично переплачують тисячі гривень за газ низької якості.

Після того, як нові правила запрацюють, вони сплачуватимуть лише за ту енергію, яку фактично отримали спаливши блакитне паливо.

Чекати залишилося недовго

Нову систему обліку газу планують впровадити з 1 травня 2022 року. Тобто після завершення поточного опалювального сезону.

Закон передбачає перехід на облік газу в енергетичних одиницях під час транспортування, зберігання, розподілу, видобування, купівлі-продажу, постачання та споживання, у тому числі — під час здійснення митного контролю та митного оформлення під час переміщення газу через митний кордон України, пояснили ЕП в Операторі газотранспортної системи.

То ж споживачі будуть отримувати після 1 травня рахунки, де буде вказана вартість газу у кВт-год.

"Розрахунки відбуватимуться у кіловат-годинах, відповідно постачальник повинен буде встановити ціну за кіловат-годину", — пояснив ЕП автор законопроєкту Андрій Жупанін.

Але традиційні кубометри з платіжок не зникнуть. Для зручності споживачів, в них вказуватимуть обсяг використаного палива за старими показниками. Зрештою всі лічильники газу обраховують саме кубічні метри.

Звідки споживачі зможуть дізнатись про калорійність газу та хто це контролюватиме? Ця інформація доступна на сайті Оператора газотранспортної системи, а контрольні перевірки калорійності щотижня здійснює "Укртрансгаз".

Перехід на нову систему обліку дозволить автоматично враховувати якість газу, і споживач платитиме за енергію, що цей газ дає, а не за обсяг, і тим самим вирішується проблема, коли споживачі оплачують однакову ціну за газ із різною калорійністю, зазначили у "Регіональній газовій компанії" (РГК) Дмитра Фірташа.

Також споживач зможе порівнювати ціну на газ у кВт-год із вартістю електроенергії, і вибирати для себе яким ресурсом користуватись вигідніше. Наприклад, на початок червня цього року середньозважена ціна на газ становила 0,28 грн за кВт-год, а електроенергія коштувала вп'ятеро дорожче – 1,36 грн за кВт-год.

Крім того, в прийнятому законі передбачена норма, про те, що споживачі не повинні платити більше за газ, який не відповідає стандартам, а саме — за його підвищену теплоту згоряння, оскільки при спалюванні такого газу калорії фактично вилітають "у трубу" і не дають потрібного ефекту.

Для реалізації цієї норми, уряду потрібно ще встановити граничну теплоту згоряння газу. Навіть якщо споживач отримає паливо з вищими властивостями, то він все одно платитиме за граничною теплотою згоряння. Технічний регламент Кабмін повинен ухвалити в найближчі місяці.

Зміна правил торкнеться й учасників газового ринку. Після 1 травня 2022 року Оператор газотранспортної системи та "Укртрансгаз", як оператори газотранспортної системи та підземних сховищ, встановлюватимуть вартість своїх послуг, виходячи з енергетичних одиниць. Послуги, які споживачі замовили до цієї дати, перерахують за новими коефіцієнтами.

Зміниться і система обліку газу на біржових торгах. За словами Дубовського, перебудувати торговельні системи на кВт-год не буде великою проблемою.

Апетити "Нафтогазу" обмежать

Депутати внесли до закону ще низку нововведень, які не мають відношення до переходу на нову систему обліку газу, але мають розв'язати поточні проблеми, що виникли цього опалювального сезону.

Наприклад, передбачено, що ОСББ, які мають власні газові котельні, укладатимуть договір на постачання газу одним обсягом, а не двома, як раніше пропонував "Нафтогаз".

Мова йде про те, що "Нафтогаз" виставляв ОСББ умову укласти договір, в якому обсяг газу розбивався на дві частини. Першу об'єднання співвласників отримували б за ціною 7,96 грн за кубометр в обсязі, який складає середній рівень споживання цим ОСББ за останні три роки. Увесь спожитий вище цього обсягу газ мав би бути другою частиною договору з "Нафтогазом" і поставлятися за ринковою ціною — 16,56 грн за кубометр.

Тепер закон встановив, що на весь газ для котелень ОСББ встановлюватиметься єдина ціна.

Крім того, до 1 травня 2022 року заборонено постачати газ для ОСББ на умовах передоплати, надання банківських гарантії та безакцептного списання грошей із банківського рахунку.

Також до закону внесено норми, відповідно до яких тимчасово, до 31 березня 2022 року, ціни на газ, який постачальник останньої надії (ПОН) продає побутовим споживачам, бюджетним організаціям, державним та комунальним медичним установам, виробникам теплової енергії, встановлюватиме не сам ПОН, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Ця норма торкнеться близько 600 тисяч споживачів у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, які втратили "свого" постачальника та перейшли на обслуговування до ПОН, функцію якого виконує "Нафтогаз".

Останній встановив на вересень тариф на газ для таких споживачів на рівні 12 грн за кубометр, а у жовтні – підвищив до 16,56 грн за кубометр. До рівня 7,96 грн на листопад ціну зменшили лише після того, як Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" це зробити.