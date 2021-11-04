ВВП Украины будет расти по 3,5% в 2021 и 2022 годах – прогноз ЕБРР

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Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

Об этом говорится в обновленном прогнозе банка, опубликованном 4 ноября.

"Банк прогнозирует, что украинский ВВП вырастет на 3,5% как в 2021, так и в 2022 годах. Рост экономики Украины в 2021 году будет подпитывать большой урожай зерновых и нормализация бизнес-процессов, хотя медленный прогресс в проведении реформ и вакцинации населения от COVID-19 остается главным риском прогноза", – сообщили в банке.

По расчетам ЕБРР, падение экономики Украины продолжилось в первом квартале 2021 года, а во втором квартале экономика начала расти – на 5,7%. Основным драйвером восстановления экономики в этом году было частное потребление и инвестиции, а благоприятные условия международной торговли способствовали укреплению курса гривни, отмечают там.

"Инфляция ускорилась до 11% в годовом исчислении в сентябре 2021 года. Ее подпитывал рост цен на продукты питания и энергоресурсы. Это побудило Национальный банк Украины проводить более жесткую монетарную политику и повысить учетную ставку с 6% до 8,5%", – добавили в ЕБРР.

В ответ на вопросы журналиста ЭП в ЕБРР уточнили, что ожидают спада инфляции в начале 2022 года и возвращения ее к целевому показателю НБУ (4-6%) ближе к концу 2022 года, или уже в начале 2023 года.

В то же время, банк фиксирует рост инфляции практически во всех регионах, в которых работает. В сентябре она превысила уровень конца 2019 года в среднем на 3 процентных пункта, из-за чего многие центральные банки прибегли к повышению учетных ставок.

Основными причинами инфляции в странах, где работает ЕБРР, банк называет рост цен на энергоресурсы, сужение рынка труда и нарушение цепочек поставок товаров.

В своем июньском прогнозе ЕБРР также ожидал роста экономики Украины в 2021-2022 годах на уровне 3,5%.

В то же время, Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз роста экономики с 3,8%, как ожидалось летом этого года до 3,1%.

Во втором квартале 2021 г. ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

Ярослав Винокуров, ЭП