Рада назначила вице-премьерку экономики

Юлия Свириденко фото: форум Украина 30

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьерки - министра экономики.

За такое решение проголосовали 256 нардепов.

За назначение Свириденко проголосовали 214 "слуг", 13 нардепов от "За будущее", 20 - от "Доверия" и 9 внефракционных.

Фракции "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса.

Глава экономического комитета Дмитрий Наталуха заявил, что комитет поддержал кандидатуру Свириденко.

"От успешной экономической политики зависит самое важное, для чего мы здесь собрались - это благосостояние украинцев. Сейчас мы имеем почти отсутствие стимулов для производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Если мы посмотрим на соотношение капитальных инвестиций к ВВП, это у нас около 14%, в Турции это 29,9%, в Польше - 19,2%. Годами госзаказ использовался для латания дыр, а не для направления государственных средств на эти сферы, которые дают наибольший мультипликационный эффект", - начала свое выступление Свириденко.

По ее словам, бизнес, "к сожалению, работает в тени, где ему удобно и безопасно".

Она добавила, что 25-30% ВВП – это теневые средства.

По словам Свириденко, исправить эту ситуацию могут следующие решения:

запуск институтов, которые усилят экономическую политику государства - речь идет о запуске и эффективной работе Экспортно-кредитного агентства, Фонда прямых иностранных инвестиций, Фонда улучшения жилищных условий, Государственное лизинговое агентство, Фонд микроинвестиций для граждан;

пересмотр самого подхода к осуществлению государственных инвестиций

"Большинство этих институтов создано у нас, но не показывают никаких значимых результатов", - добавила Свириденко.

"Мы должны стать более гибкими, отойти от советских стандартов и бюрократии и сформировать устоявшиеся институты, которые смогут поддержать бизнес в период пандемии", - сказала кандидатка на должность перед голосованием.

"Мы должны перестать просто проедать государственные средства, вместо этого осуществлять так называемые продуманные инвестиции, учитывая эффект для экономики", - заявила также Свириденко.

Она рассказала о 5 ключевых кластерах для инвестиций, финансирование которых будет иметь наибольший эффект для государства.

Первый кластер – машиностроение. По словам министерки, в течение 3 лет Украина может восстановить судостроение и выпускать 20 новых судов каждый год. Это увеличит оборот отрасли к 2025 году до 22 млрд. грн. и создать 50 тысяч рабочих мест.

В следующем году, сообщила она, планируется перезагрузка парка грузовых вагонов Укрзализныци в 46 тысяч вагонов. Это создаст рынок с оборотом более чем в 10 млрд грн за 7 лет.

Второй кластер – энергетика. Свириденко отметила энергонезависимость Украины, а также программу термомодернизации и энергоэффективности. Благодаря этому, по ее словам, украинцы "в следующем отопительном сезоне будут платить меньше". Эти изменения покажут в проекте госбюджета на 2022 год до второго чтения.

Третий кластер – IТ. Целью министерка назвала рост роли для оборонных и медицинских IТ-проектов, экспортное продвижение и минимизацию бюрократического давления на отрасль.

Четвертый кластер – сельское хозяйство. Речь идет, прежде всего, о поддержке аграриев, Свириденко напомнила о программе по орошению, которая начнется с южных регионов. Это позволит повысить урожайность вдвое и увеличить экспортную выручку на 5 млрд долларов.

Пятый кластер – строительство. Глава Минэкономики планирует выйти на уровень строительства к 1990 году и строить до 20 млн. м2 жилья. Также необходимо стимулировать программы ипотеки для обеспечения семей жильем.

При ответе на вопросы она, как и предыдущие министры, акцентировала внимание на роли локализации в росте экономики Украины.

Во времена Порошенко Свириденко занимала должность первого заместителя главы Черниговской ОГА, в 2018 году временно ее возглавляла. После прихода Зеленского Свириденко сначала была замминистра развития экономики, позже – первым замом.

До назначения была замглавы Офиса Президента Андрея Ермака. По данным УП, она оказывает серьезное влияние в команде и является одним из идеологов экономической политики президента в целом и борьбы с олигархами в частности. К примеру, она приложила руку к налоговому закону №5600.

Кроме того, с мая по сентябрь этого года она была представительницей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз".

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Напоминаем:

3 ноября на заседании Верховной Рады депутаты уволили с должностей трех министров: вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко и министра экологии Романа Абрамовского.

Кабмин внес кандидатуру Свириденко на должность первой вице-премьерки – министра экономики.

Дана Гордийчук, Алексей Павлыш, ЭП