Новости 3 ноября: увольнение министров, обыски в налоговой, новый зам Ермака

Об увольнении министров. Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко, министра экологии Романа Абрамовского.

Вместо них фракция "Слуга Народа" выдвинула новых кандидатов.

Об обысках. В Государственной налоговой службе силовики провели обыски, также обыски были у главы ведомства Олейникова и вице-премьера-министра экономики Любченко.

О новом заместителе Ермака. Вместо Юлии Свириденко, кандидатуру которой премьер подал на должность первого вице-премьера - министра экономики, заместителем главы Офиса президента будет бывший гендиректор "Запорожстали" Ростислав Шурма.

О Нафтогазе. НАК "Нафтогаз" полученную компенсацию от Оператора газотранспортной системы в 27 млрд грн направит через цепочку транзакций на закупку газа "на зиму".

Об экоинспекции. Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.

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