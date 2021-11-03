Новым заместителем Ермака будет топ-менеджер Ахметова – источник

Ростислав Шурма фото: рбк-Украина

Вместо Юлии Свириденко, кандидатуру которой премьер подал на должность первого вице-премьера - министра экономики, заместителем главы Офиса президента будет бывший гендиректор "Запорожстали" Ростислав Шурма.

Об этом ЭП сообщил один из чиновников в команде президента.

"Это решение уже принято. Как только начали говорить, что Юля уйдет в Кабмин - сразу Ермак решил перевести сюда Ростика", - заявил источник.

В настоящее время Свириденко является заместителем главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Ростислав Шурма - бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012 - 2019), входящий в группу "Метинвест" Рината Ахметова.

Также Шурма работал финансовым директором Макеевского металлургического завода ("Метинвест"), заместителем директора металлургического дивизиона "Метинвест".

Был членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината ("Метинвест"), председателем наблюдательного совета завода "Промет" (Болгария, "Метинвест"), членом совета директоров "Метинвест-Траметал" (Италия).

Был главой Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".

В мае 2021 года он был назначен членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Напомним:

Фракция "Слуга Народа" выдвинула своих кандидатов на должности министров экономики, по стратегическим отраслям промышленности и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Первым вице-премьером-министром экономики фракция предлагает Юлию Свириденко.

Экономическая правда