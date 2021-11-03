Рада уволила первого вице-премьера - министра экономики Любченко

Алексей Любченко фото: гнс

Верховная Рада проголосовала за отставку первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко.

За такое решение проголосовали 320 нардепов.

Перед голосованием глава экономического комитета Дмитрий Наталуха заявил, что поступило заявление от Любченко об увольнении с должности.

По его словам, комитет рекомендовал Раде определиться путем голосования.

Представители "ЕС" заявили, что будут голосовать за отставку.

В "Батькивщине" раскритиковали отсутствие отчета Любченко перед Радой.

Представители "Голоса" заявили, что за время работы Любченко не услышали программ для инвесторов, малого и среднего бизнеса, а также раскритиковали отсутствие его отчета перед Радой.

Представители "ОПЗЖ" заявили, что поддержат отставку и добавили, что требуют отставки всего правительства.

Нардепы от "Слуги народа" призвали поддержать просьбу Любченко об отставке.

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Напоминаем:

Ранее ГНС сообщила об обысках в главном управлении по уголовному делу о нарушениях требований налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области.

Также Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводят обыски у первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко и главы Налоговой Евгения Олейникова.

По данным "Слидство-Инфо" это связано с налоговыми скрутками и уклонением от уплаты налогов.

Собеседник ЭП из "Слуг Народа" рассказал, что Любченко, когда возглавлял Налоговую (апрель 2020 – май 2021), покрывал проведение налоговых "сверток". То есть, когда одним компаниям возвращали уплаченный другими компаниями НДС без надлежащих оснований.

Поэтому, как убеждает собеседник, госбюджет ежемесячно терял от 2,6 млрд грн до 3,5 млрд грн. Эти слова частично подтверждает отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц.

Выявленные комиссией нарушения, в частности, относятся и к периоду, когда главным налоговиком был именно Любченко. При этом назначение Любченко в правительство произошло через месяц после обнародования результатов ВСК.

По словам собеседника, бывший глава ГНС и после этого продолжал покрывать "свертки", но уже не своими руками. И.о. главы ГНС с мая стал Евгений Олейников. Разные собеседники указывают на "теплые отношения" этих чиновников.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности. Вместо Любченко могут назначить замглавы ОПУ Юлию Свириденко.

Экономическая правда