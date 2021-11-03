Кабмин уволил главу Госэкоинспекции

Андрей Малеваный фото: укринформ

Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.

Такое решение было принято на заседании 3 ноября, сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Также Кабмин уволил Виктора Канцурака с должности заместителем председателя Госэкоинспекции и назначил его государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия.

Малеваный возглавлял ведомство с мая 2020 года.

Канцурак был назначен заместителем председателя Госэкоинспекции в марте 2017 года.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала увольнение министра экологии Романа Абрамовского.

19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об уходе.

По данным УП было несколько конфликтных ситуаций между президентом Владимиром Зеленским и министром.

В частности, то, что перед полетом Зеленского на климатический саммит в Глазго, который считается важнейшим событием года в сфере экологии в мире, в Минэкологии не смогли предложить ни одной программы, которую президент мог бы представить на саммите.

Еще одним тяжелым ударом, который на Банковой не простили министру, стал "экологический день" в Раде, когда Абрамовский обещал Зеленскому принять важные законы по сокращению выбросов, но Рада все их провалила.

В СНБО заявляли, что министерство не выполняло указы президента, а во фракции "Слуг" главной претензией является коррумпированность экоинспекции.

Абрамовского уже пытались уволить в конце прошлого года, однако тогда экологический комитет отстоял министра.

Экономическая правда