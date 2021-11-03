Кабмин уволил главу Госэкоинспекции
Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя Государственной экологической инспекции.
Такое решение было принято на заседании 3 ноября, сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
Также Кабмин уволил Виктора Канцурака с должности заместителем председателя Госэкоинспекции и назначил его государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия.
Малеваный возглавлял ведомство с мая 2020 года.
Канцурак был назначен заместителем председателя Госэкоинспекции в марте 2017 года.
Напоминаем:
Верховная Рада поддержала увольнение министра экологии Романа Абрамовского.
19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об уходе.
По данным УП было несколько конфликтных ситуаций между президентом Владимиром Зеленским и министром.
В частности, то, что перед полетом Зеленского на климатический саммит в Глазго, который считается важнейшим событием года в сфере экологии в мире, в Минэкологии не смогли предложить ни одной программы, которую президент мог бы представить на саммите.
Еще одним тяжелым ударом, который на Банковой не простили министру, стал "экологический день" в Раде, когда Абрамовский обещал Зеленскому принять важные законы по сокращению выбросов, но Рада все их провалила.
В СНБО заявляли, что министерство не выполняло указы президента, а во фракции "Слуг" главной претензией является коррумпированность экоинспекции.
Абрамовского уже пытались уволить в конце прошлого года, однако тогда экологический комитет отстоял министра.
Экономическая правда
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