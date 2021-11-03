Госбюро расследований проводит обыски в Налоговой

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В Государственной налоговой службе силовики проводят обыски, также обыски у главы ведомства Олейникова и вице-премьера-министра экономики Любченко.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

В Налоговой отметили, что обыски 3 ноября проводятся по обстоятельствам, "выявленным и переданным в правоохранительные органы самой ГНС".

Основанием стало уголовное дело по нарушениям налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области.

В Налоговой говорят, что еще в декабре 2020 года и в январе 2021 года проводили собственную проверку главного управления в Полтавской области по отработке рисковых субъектов хозяйственной деятельности. В частности, речь шла о предприятиях, являющихся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, к ряду должностных лиц были применены меры дисциплинарного воздействия.

ГНС выявила обстоятельства, предположительно содержащие признаки уголовных правонарушений, и передала информацию в Государственное бюро расследований.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и СБУ проводят обыски у первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко и главы Налоговой Евгения Олейникова

По словам одного из "Слуг", Любченко, будучи в должности главы Государственной налоговой службы (апрель 2020 – май 2021), покрывал проведение налоговых "сверток", когда одним компаниям возвращали уплаченный другими компаниями НДС без достаточных для этого оснований.

По словам собеседника, бывший глава ГНС и после этого продолжал покрывать "свертки", но уже не своими руками.

И.о. главы ГНС с мая стал Евгений Олейников. Разные собеседники указывают на "теплые отношения" этих чиновников.

Экономическая правда