Новости выходных: рекордный ВВП, обвал криптовалют из-за нового штамма коронавируса

О ВВП. Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 миллиардов).

О национальном авиаперевозчике. Аналитики-консультанты по вопросам корпоративного управления заявили, что создание национального авиаперевозчика противоречит основам политики государственной собственности, которые утверждены правительством.

О бюджете. В KSE назвали риски для госбюджета 2022 года, в этот список вошли возможные проблемы с госдолгом, непоступление от госпредприятий, социальное обеспечение граждан и другое.

О криптовалюте. Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке, более высокая вероятность повторного заражения человека, курс криптовалюты ответил падением.

О топливе. За прошедшую неделю (19-26 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 16 коп./л до 19,06 грн/л.