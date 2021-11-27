Автогаз подорожал до 19 гривен

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За прошедшую неделю (19-26 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 16 коп./л, до 19,06 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л, до 19,68 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 30 коп./л, до 19,98 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 38 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.

На станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 34 и 20 коп./л, до 19,31 грн/л и 19,25 грн/л соответственно.

Напоминаем:

Сжиженный газ 8 ноября на украинских автозаправочных станциях достиг рекордной средней цены в 18,59 грн за литр.

С сентября 2021 г. на оптовом сегменте рынка сжиженного газа ожидается повышение цены – это обусловлено, в частности, ростом спроса и логистическими перебоями.