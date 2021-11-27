Аналитики: создание национальной авиакомпании противоречит основам политики госсобственности

Аналитики-консультанты по вопросам корпоративного управления заявили, что создание национального авиаперевозчика противоречит основам политики государственной собственности, которые утверждены правительством.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП.

"Пока нет обоснования того, зачем государству владеть таким авиаперевозчиком. Это также противоречит основам политики государственной собственности, которые утверждены правительством. Поскольку услуги, предоставляемые компанией, легко доступны от частных поставщиков на конкурентном рынке", - говорится в материале.

По их словам, если происходит "провал рынка" в предоставлении местных авиаперевозок, государство может привлечь частных авиаперевозчиков в местные маршруты посредством механизма возложения специальных обязанностей (public service obligations – PSO).

Государство также может предложить субсидии частным авиакомпаниям на обслуживание определенных маршрутов через открытые аукционы. Компания, которая запросит самую низкую субсидию, получает маршрут", - заявили аналитики.

Также по их сообщению, решение о создании национальной авиакомпании, то есть новой крупной государственной компании, противоречит обязательствам украинских властей сократить долю госкомпаний в соответствии с недавним Меморандумом МВФ.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст компанию-национальный авиаперевозчик под названием "Украинские национальные авиалинии". По его словам, внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому создание национального авиаперевозчика необходимо.

Министерство инфраструктуры и французский авиапроизводитель Airbus подписали меморандум о взаимопонимании по созданию национального авиаперевозчика.

Меморандум закрепляет дорожную карту сотрудничества Украины и Франции по созданию национального авиаперевозчика.

Министр инфраструктуры Кубраков заявил, что через пять лет авиакомпания достигнет безубыточности.