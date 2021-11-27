Минэкономики: Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 миллиардов).

Об этом она написала в своем facebook.

"В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров", - заявила Свириденко.

В публикации также отмечается, что она вместе с Министром обороны и Министром иностранных дел провели онлайн встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, инвестирующих в Украину.

"Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель – обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах.

Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов", - рассказывает глава Минэкономики.

В свою очередь Алексей Резников сообщил, что ситуация на Донбассе достаточно стабильна, а Дмитрий Кулеба заверил инвесторов, что негативные информационные сообщения со стороны России имеют целью исключительно дестабилизировать ситуацию вокруг Украины.

Напоминаем:

Банк J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году - с 4,5% до 2,3%, при этом сохранил прогноз роста в 2022-м на 5%.

В Bank of America ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 4,5% до 3%, что может повлечь за собой невыплату по ВВП-варантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Минфином.

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

В своем июньском прогнозе ЕБРР также ожидал роста экономики Украины в 2021-2022 годах на уровне 3,5%.

В то же время, Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз роста экономики с 3,8%, как ожидалось летом этого года до 3,1%.

Во втором квартале 2021 г. ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В ІІІ квартале 2021 года реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост 2,4% в годовом исчислении.