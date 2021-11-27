Из-за нового штамма коронавируса обвалился курс bitcoin

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Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке, более высокая вероятность повторного заражения человека, курс криптовалюты ответил падением.

Об этом сообщает CNBC.

В частности, bitcoin потерял почти на 8% за последние 24 часа до 54 321 долл., достигнув самой низкой отметки с начала октября. А если сравнить с рекордным курсом, почти в 69 000 тыс долл в начале этого месяца, падение составило 20%.

Другие криптовалюты тоже потеряли свою цену, курс Ether, второй по величине криптовалюты, упал на 10% до 4 059 дол.

Напоминаем:

Всемирная организация здравоохранения установила, что у нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке - B.1.1.529, "Омикрон" - выше вероятность повторного заражения человека.