Непоступления от ГП, приватизация, соцобеспечение: в KSE назвали фискальные риски бюджета 2022

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В KSE назвали риски для госбюджета 2022 года, в этот список вошли возможные проблемы с госдолгом, непоступление от госпредприятий, социальное обеспечение граждан и другое.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своей презентации.

Государственный долг – значительный валютный риск и риск рефинансирования;

Риск непоступлений в бюджет от деятельности ГП:

15 млрд грн поступлений части чистой прибыли и дивидендов, в частности: НАК Нафтогаз – 10,7 млрд грн; АО "Укрнафта" 2,9 млрд грн из-за обжалования задолженности по уплате дивидендов в судах.

41,4 млрд грн в 2022 г. 38,3 млрд грн в 2023 г. из-за принятия ПЗУ №5593-д, предусматривающего расширение полномочий наблюдательных советов по утверждению годовых финпланов, размера дивидендов, отмене положения об установлении Правительством норматива отчисления доли прибыли в рассрочку дивидендов.

Квазифискальная деятельность на рынке э/э и теплоснабжения:

39,5 млрд грн на финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель", которые госбюджетом не предусмотрены (законы №719-IХ, №810-ІХ);

Закон № 1639-IX предусматривает урегулирование за счет бюджета долгов теплоснабжающих предприятий за природный газ (реструктуризация > 50 млрд грн долга), но не определяет шагов по устранению основных причин неуплаты платежей, что может ухудшить платежную дисциплину в будущем.

6,3 млрд грн в 2022 г, 6 млрд грн в 2023 г из-за невыполнения обязательств по заимствованиям под государственные гарантии – высокая вероятность, в частности, в ГПЗКУ.

Приватизация: высока вероятность невыполнения плана поступлений – 8,3 млрд грн в 2021 г., 8 млрд грн в 2022 г.

Пенсионное и социальное обеспечение

65 млрд грн за 2019-2022 годы дополнительных расходов Пенсионного фонда на перерасчет пенсий военнослужащим (надбавки, доплаты и т.п.) из-за принятия решения Кассационного админ. суда от 17.12.2019 г. по делу № 160/8324/19а;

570 млрд грн в год из-за изменений подходов к определению прожиточного минимума, фактически означающих его постепенное повышение (ПЗУ №3515)

Финансовый сектор

от 50 млрд грн вследствие возможного принятия неблагоприятных для государства судебных решений по законности национализации ПриватБанка;

НБУ может повысить индивидуальные нормативы достаточности капитала для государственных банков, основываясь на результатах наблюдательного процесса SREP, что снизит их возможности выплачивать дивиденды, а в отрицательном сценарии создаст потребность в докапитализации.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже переданного в Верховную Раду.

Рассмотрение правок к I чтению в Раде нардепы приступили 20 октября. Парламент принял постановление о выводах и предложениях к законопроекту о бюджете-2022.

В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.