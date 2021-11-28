Непоступления от ГП, приватизация, соцобеспечение: в KSE назвали фискальные риски бюджета 2022
В KSE назвали риски для госбюджета 2022 года, в этот список вошли возможные проблемы с госдолгом, непоступление от госпредприятий, социальное обеспечение граждан и другое.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своей презентации.
Государственный долг – значительный валютный риск и риск рефинансирования;
Риск непоступлений в бюджет от деятельности ГП:
- 15 млрд грн поступлений части чистой прибыли и дивидендов, в частности: НАК Нафтогаз – 10,7 млрд грн; АО "Укрнафта" 2,9 млрд грн из-за обжалования задолженности по уплате дивидендов в судах.
- 41,4 млрд грн в 2022 г. 38,3 млрд грн в 2023 г. из-за принятия ПЗУ №5593-д, предусматривающего расширение полномочий наблюдательных советов по утверждению годовых финпланов, размера дивидендов, отмене положения об установлении Правительством норматива отчисления доли прибыли в рассрочку дивидендов.
Квазифискальная деятельность на рынке э/э и теплоснабжения:
- 39,5 млрд грн на финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель", которые госбюджетом не предусмотрены (законы №719-IХ, №810-ІХ);
- Закон № 1639-IX предусматривает урегулирование за счет бюджета долгов теплоснабжающих предприятий за природный газ (реструктуризация > 50 млрд грн долга), но не определяет шагов по устранению основных причин неуплаты платежей, что может ухудшить платежную дисциплину в будущем.
- 6,3 млрд грн в 2022 г, 6 млрд грн в 2023 г из-за невыполнения обязательств по заимствованиям под государственные гарантии – высокая вероятность, в частности, в ГПЗКУ.
Приватизация: высока вероятность невыполнения плана поступлений – 8,3 млрд грн в 2021 г., 8 млрд грн в 2022 г.
Пенсионное и социальное обеспечение
- 65 млрд грн за 2019-2022 годы дополнительных расходов Пенсионного фонда на перерасчет пенсий военнослужащим (надбавки, доплаты и т.п.) из-за принятия решения Кассационного админ. суда от 17.12.2019 г. по делу № 160/8324/19а;
- 570 млрд грн в год из-за изменений подходов к определению прожиточного минимума, фактически означающих его постепенное повышение (ПЗУ №3515)
Финансовый сектор
- от 50 млрд грн вследствие возможного принятия неблагоприятных для государства судебных решений по законности национализации ПриватБанка;
- НБУ может повысить индивидуальные нормативы достаточности капитала для государственных банков, основываясь на результатах наблюдательного процесса SREP, что снизит их возможности выплачивать дивиденды, а в отрицательном сценарии создаст потребность в докапитализации.
Напоминаем:
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.
Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже переданного в Верховную Раду.
Рассмотрение правок к I чтению в Раде нардепы приступили 20 октября. Парламент принял постановление о выводах и предложениях к законопроекту о бюджете-2022.
В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua