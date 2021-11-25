Новости 25 ноября: Национальные авиалинии Украины, разделение "Укрнафты"

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Об "Укрнефти". Правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.

Об авиаперевозчике. Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии.

Министерство инфраструктуры и Airbus подписали меморандум о взаимопонимании по национальному авиаперевозчику.

Бюджет украинского национального авиаперевозчика на первый год работы составит 96 млн. евро, компания начнет полеты в следующем году с 2 внутренних и 14 международных направлений.

Об экономической безопасности. Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание

О налоговой. Обязанности главы Государственной налоговой службы 25 ноября возложили на Михаила Титарчука.

О ВВП. МВФ снова ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году – с 3,5% до 3,2%.

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