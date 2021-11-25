У Податкову призначили нового тимчасового очільника

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Обов’язки голови Державної податкової служби 25 листопада поклали на Михайла Тітарчука.

Про це йдеться у розпорядження уряду №1503-3 від 25 листопада.

Тітарчук є заступником голови ДПС з січня 2020 року, у квітні 2020 року виконував обов’язки голови податкової.

Працював в уряді Гройсмана заступником міністра Кабміну Олександра Саєнка у 2016 році, після чого перейшов до Мінекономрозвитку на посаду заступника міністра. Там Тітарчук пропрацював три роки до вересня 2019 року.

Відтоді встиг тиждень попрацювати у Державній фіскальній службі і перейти до Податкової, де працює досі.

У 2015-16 роках працював головою райдержадміністрації Білгорода-Дністровського.

До цього працював у міжнародних компаніях у сферах логістики та авіації. У 2004-2007 роках працював на держпідприємстві підпорядкування Міноборони.

Читайте також інтерв’ю ЕП з колишнім в.о. ДПС Євгеном Олейніковим: Хто покриває "скрутки", до чого готуватися ФОПам з 1 січня та що не так з податковою амністією. Інтерв'ю з головою Податкової

Нагадуємо:

Кабмін скасував рішення щодо перемоги Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду Голови Державної податкової служби України.

Напередодні Верховна Рада проголосувала за відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка.

Відставці передували обшуки НАБУ та СБУ у двох посадовців у зв’язку з розслідуванням справи щодо податкових "скруток" та ухиленням від сплати податків.

Співрозмовник ЕП зі "Слуг Народу" також розповів, що Любченко, коли очолював Податкову (квітень 2020 – травень 2021), покривав проведення "скруток". Це частково підтверджує звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, виявлені у якому порушення, стосуються, зокрема, періоду, коли головним податківцем був саме Любченко.

За словами співрозмовника, колишній очільник ДПС і після цього продовжував покривати "скрутки", але вже не своїми руками. В.о. голови ДПС з травня став Євген Олейніков. Різні співрозмовники вказують на "теплі стосунки" цих посадовців.

Економічна правда