В Україні запрацювало Бюро економічної безпеки

фото нбу

Кабінет міністрів дав старт роботі Бюро економічної безпеки, але досі не виділив йому будівлю.

Про це відомо з розпорядження уряду №1493-р від 24 листопада.

"Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави", – йдеться у розпорядженні.

Таким чином БЕБ розпочинає роботу зі штатом у 214 осіб. Державна фіскальна служба також повинна бути ліквідована з дня ухвалення урядом рішення про створення Бюро, тобто з 24 листопада.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Відсьогодні БЕБ отримує відповідні повноваження від Служби безпеки та Податкової міліції.

Бюро створювалося передусім як аналітичний орган. До його повноважень входять виявлення зон ризиків в економіці, надання пропозицій щодо законодавчих змін для усунення схем економічних злочинів, розслідування таких злочинів та розробка аналітичних висновків.

Водночас у БЕБ заявляють, що досі не отримали спеціально обладнані приміщення та будівлі. Це може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

17 листопада Верховна Рада внесла зміни до законодавства та визначила підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки.

Запуск відомства мав відбутися ще 25 вересня, але згодом його перенесли на два місяці.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Економічна правда