Бюро экономбезопасности готово к запуску, но Кабмин до сих пор не дал здание

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Бюро экономической безопасности набрало необходимый штат и готово запуститься в четверг, 25 ноября, однако правительство до сих пор не выделило органу здание.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Для запуска БЭБ до 25 ноября орган должен иметь 30% общей штатной численности центрального аппарата, то есть 210 человек. На 22 ноября уже трудоустроено 214 работников. Такое количество достаточно для работы Бюро на первых этапах.

Отмечается, что директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник уже направил на согласование в Министерство экономики, Минфина и Минцифры проект постановления Кабмина "О начале деятельности Бюро экономической безопасности".

После согласования этими министерствами и предоставления заключения Министерством юстиции, постановление подписывает Кабинет Министров.

Несмотря на все, вновь орган до сих пор не имеет собственного здания, которое должен выделить Кабмин. В БЭБ объясняют, что затягивание процесса выделения помещения может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом.

С запуском ведомства расследование экономических преступлений станет исключительным полномочием Бюро. Например, расследование финансовых и налоговых правонарушений (налоговые свертки), изготовление и распространение нелегальных подакцизных товаров, подделка денег и т.д.

Полномочия по проработке таких дел теряют Национальная полиция, СБУ. Налоговая милиция полностью ликвидируется.

Читайте больше в статье ЭП: Экономика в (не)безопасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Напоминаем:

На 19 ноября, за 6 дней до официального запуска Бюро экономической безопасности, там был трудоустроен 21 человек, включая директора Бюро.

Бюро экономической безопасности должно было запуститься в Украине еще 25 сентября, однако дату запуска перенесли на 2 месяца - на 25 ноября.

Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности, что необходимо для его полноценного запуска.

Бюро экономической безопасности ищет первых 76 работников до запуска с 25 ноября, однако пока у ведомства нет здания.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" №1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Экономическая правда