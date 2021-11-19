До запуска БЭБ 6 дней: в штате всего 21 человек, конкурсы продолжаются

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На 19 ноября, за 6 дней до официального запуска Бюро экономической безопасности, там трудоустроен 21 человек, включая директора Бюро.

Об этом Экономической правде сообщили в Бюро экономбезопасности.

"Это самые низкие категории должностей, для которых не нужно было проведение конкурса, и без которых работа по запуску Бюро была бы невозможна", — сообщили там.

В частности, в БЭБ работают ведущие инспекторы отделов обеспечения деятельности директора, юридического обеспечения работы с персоналом, хозяйственного обеспечения и т.д. Основным направлением работы первых работников Бюро есть обеспечение проведения конкурсов на другие должности.

Кроме того, 4 ноября начался конкурс на занятие вакантных должностей категории "В", а 11 ноября – конкурсы на должности аналитиков, детективов, инспекторов и оперуполномоченных.

Для запуска БЭБ необходимо центральный аппарат должен быть укомплектован на 30%, то есть иметь 210 человек. 17 ноября ведомство сообщило, что завершило первый конкурс на 76 работников.

Поскольку БЭБ до сих пор не имеет собственного помещения, тестирование кандидатов проходит в Центре оценивания кандидатов НАГС, а собеседование — в помещении Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Оба конкурса находятся на завершающем этапе. По окончании работы конкурсных комиссий будет ясна ситуация с численным составом, поэтому ближайшие дни будут решающими в процессе запуска Бюро", - уточнили в БЭБ.

Там добавили, что следующим этапом набора персонала станут конкурсы на избрание руководителей территориальных управлений БЭБ.

Читайте больше в статье ЭП: Экономика в (не)безопасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности должно было запуститься в Украине еще 25 сентября, однако дату запуска перенесли на 2 месяца - на 25 ноября.

Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности, что необходимо для его полноценного запуска.

Бюро экономической безопасности ищет первых 76 работников до запуска с 25 ноября, однако пока у ведомства нет здания.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" №1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Ярослав Винокуров, ЭП