Бюро екбезпеки запрацює повноцінно: Рада ухвалила закон

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Верховна Рада внесла зміни до законодавства та визначила підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки.

Про це відомо з засідання ВР 17 листопада.

За зміни проголосували 296 народних депутатів.

Закон вносить зміни до адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального законодавства щодо визначення статусу нових суб’єктів кримінального провадження, їхніх повноважень та підслідності їм кримінальних правопорушень.

Це потрібно для того, аби БЕБ, який має запрацювати 25 листопада, могло належним чином виконувати свої повноваження та здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Щодо Адміністративного кодексу, визначається відповідальність працівників БЕБ за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами.

У Кримінальному кодексі вводиться відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість, як окремий вид кримінального правопорушення. Такі розслідування віднесено до компетенції Бюро.

Також вносяться зміни до ряду інших складів злочинів у зв’язку із створенням Бюро економічної безпеки, наприклад, забезпечення його незалежності та особливого порядку розслідування кримінальних правопорушень скоєних стосовно його працівників.

У Кримінальному процесуальному кодексі визначена основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки. Також виключається підслідність податкової міліції.

Також, у КПК закріпили повноваження для проведення Бюро слідчих дій, належного досудового розслідування кримінальних правопорушень з підслідності.

Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування, але не раніше дня оголошення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

Бюро економічної безпеки шукає перших 76 працівників до запуску з 25 листопада, проте наразі у відомства немає будівлі.

Верховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала правку до закону України "Про Бюро економічної безпеки" та перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці – до кінця листопада.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Дана Гордійчук, ЕП