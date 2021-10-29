Місяць до запуску: Бюро екбезпеки почав набирати штат, а працювати немає де

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Бюро економічної безпеки шукає перших 76 працівників до запуску з 25 листопада, проте наразі у відомства немає будівлі.

Про це розповів директор БЕБ Вадим Мельник, оголошення про набір штату від 28 жовтня.

За словами Мельника, наразі вирішується питання щодо виділення приміщення новоствореному відомству.

"Якщо ми отримаємо будівлю, яку необхідно облаштовувати, це потребуватиме часу та коштів на додаткове її обладнання, тобто ми втратимо і час, і кошти", – розповів він. При цьому відповідні кошти у бюджеті на 2022 рік не закладені – у передбачені 600 млн грн входить заробітна плата, податки та витрати на комунальні послуги.

Він також зауважив, що отримання непідготовленої з точки зору режимів таємності будівлі унеможливить приєднання блоку аналітиків до баз даних. Тобто, паралізує запуск роботи БЕБ за новим функціоналом. Сам Мельник просить будівлю на Шолуденка,31 у Києві біля станції метро Лук’янівська, але розгляд питання затягують.

Щодо штату, то до центрального апарату та територіальних підрозділів за результатами конкурсів планують взяти 4000 осіб. Це відбудеться у декілька етапів.

На першому необхідно набрати 30% від складу центрального апарату, тобто 210 осіб. Такий крок дасть змогу запустити відомство у практичну роботу. Зокрема, вже оголосили конкурс на посади старших аналітиків, аналітиків, старших детективів, детективів, старших оперуповноважених, старших інспекторів, оперуповноважених та інспекторів.

Під час цього етапу передбачається відібрати 76 осіб. Подати документи можна до 7 листопада.

Другим етапом будуть конкурси на посади керівників територіальних управлінь, яких оберуть до кінця року, а у перших числах січня розпочнуться конкурси на комплектування територіальних управлінь. Так, до кінця лютого БЕБ хоче найняти 1800 осіб.

Читайте більше у статті ЕП: Економіка в (не) безпеці: чи закінчиться кошмар для бізнесу із запуском БЕБ?

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала правку до закону України "Про Бюро економічної безпеки" та перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці – до кінця листопада.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Економічна правда