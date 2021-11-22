Новости 22 ноября: Казахстан отправляет уголь Украине морем, Маск перенес запуск украинского спутника

Об угле из Казахстана. Государственное Центрэнерго будет получать уголь из Казахстана морским путем, чтобы избежать остановок во время транзита по территории РФ.

О новых энергоблоках. "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились построить два энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.

Об украинском спутнике. Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Січ 2-30", запланированного на декабрь, на январь.

О тарифах на газ. "Нафтогаз", который определен поставщиком последней надежды, просит потребителей без поставщиков заключать контракты во избежание повышения тарифа.

Эксклюзивы ЭП

"Зеленые" уже не те: почему производителей чистой электроэнергии уже не так интересует ее продажа

Небольшие производители электроэнергии из возобновляемых источников все меньше интересуются ее реализацией. Их больше волнует возможность уменьшения платы за электроэнергию. Что именно изменилось? (укр)

Соя, 250 тысяч долларов и покушение. Что известно о конфликте министра агрополитики и американского фермера

По версии следствия, американский фермер нанял киллера для убийства коллектора, якобы не "выбившего" долг, а затем – и самого министра. (укр)