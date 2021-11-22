SpaceX перенесла запуск украинского спутника на январь – Шмыгаль
Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Січ 2-30", запланированного на декабрь, на январь.
Об этом премьер Денис Шмигаль заявил в "Субботнем интервью" (Радіо Свобода), отвечая на вопрос, будет ли спутник запущен до конца этого года.
"Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года, это было планово. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск на январь", - ответил Шмыгаль.
"То есть он улетит, но позже, в ближайшее время", - добавил он.
В то же время, на сайте Next Spaceflight говорится, что запуск может состояться 10 января 2022 года.
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Напоминаем:
Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.
ГП "Конструкторское бюро "Южное "им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH (имеет соглашение со SpaceX) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".
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