SpaceX перенесла запуск украинского спутника на январь – Шмыгаль

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Компания SpaceX Илона Маска отложила запуск украинского спутника "Січ 2-30", запланированного на декабрь, на январь.

Об этом премьер Денис Шмигаль заявил в "Субботнем интервью" (Радіо Свобода), отвечая на вопрос, будет ли спутник запущен до конца этого года.

"Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре этого года, это было планово. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск на январь", - ответил Шмыгаль.

"То есть он улетит, но позже, в ближайшее время", - добавил он.

В то же время, на сайте Next Spaceflight говорится, что запуск может состояться 10 января 2022 года.

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Напоминаем:

Общая стоимость запуска украинского спутника "Сич 2-30" компанией Илона Маска SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллиона долларов.

ГП "Конструкторское бюро "Южное "им. М.К. Янгеля" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH (имеет соглашение со SpaceX) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".