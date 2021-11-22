Westinghouse поможет построить два энергоблока на Хмельницкой АЭС
НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились построить два энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
Соглашения по строительству подписали на международной конференции "Атомные возможности для развития страны". Речь идет о двух реакторах по технологии АР1000.
Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что ставит цель к 2040 году увеличить атомные мощности до 24 ГВт.
По словам гендиректора Westinghouse Патрика Фрагмана, компания поставляет около половины топлива для украинских АЭС.
Напоминаем:
НАЭК "Энергоатом" и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблоков АЭС.
Компания Westinghouse electric существует с 1886 года и занимается проектированием энергоблоков АЭС с начала XXI века.
Корпорация контролирует до 50% коммерческих энергоблоков в мире и 31% рынка поставок ядерного топлива.
На украинском рынке Westinghouse работает с 1992 г. как поставщик услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов и поставщик топлива для АЭС.
Экономическая правда
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