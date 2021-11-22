Тариф на газ для потребителей без поставщика может вырасти

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"Нафтогаз", который определен поставщиком последней надежды, просит потребителей без поставщиков заключать контракты во избежание повышения тарифа.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз".

НАК напомнил, что все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить договор.

Льготный тариф на газ поставщика последней надежды составляет 7,96 гривни за кубометр по НДС и действует только до 30 ноября.

Поставщик газа последней надежды (ПОН) предоставляет услуги популяции в случае, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением В 2015 году ПОНом был избран НАК "Нафтогаз Украины".

В компании напомнили, что не устанавливают цену для клиентов ПОН. Она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле и утверждается правительством. Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний.

"Нафтогаз" как ПОН сейчас обслуживает около 500 тысяч домохозяйств.

Напоминаем:

Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.

Кабинет министров разрешил дочерней компании "Нафтогаза" - "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" - поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности на тех же условиях, как и для бюджетных организаций.

Экономическая правда