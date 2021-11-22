Тариф на газ для потребителей без поставщика может вырасти
"Нафтогаз", который определен поставщиком последней надежды, просит потребителей без поставщиков заключать контракты во избежание повышения тарифа.
Об этом сообщает НАК "Нафтогаз".
НАК напомнил, что все клиенты ПОН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить договор.
Льготный тариф на газ поставщика последней надежды составляет 7,96 гривни за кубометр по НДС и действует только до 30 ноября.
Поставщик газа последней надежды (ПОН) предоставляет услуги популяции в случае, если они остались без газопоставщика. Например, в результате банкротства, окончания или аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва контракта с другим учреждением
В 2015 году ПОНом был избран НАК "Нафтогаз Украины".
В компании напомнили, что не устанавливают цену для клиентов ПОН. Она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле и утверждается правительством. Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний.
"Нафтогаз" как ПОН сейчас обслуживает около 500 тысяч домохозяйств.
Напоминаем:
Оставшееся без поставщика газа население будет платить за него 7,96 грн за кубометр вместо 16,56 грн в октябре.
Кабинет министров разрешил дочерней компании "Нафтогаза" - "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" - поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной и коммунальной собственности на тех же условиях, как и для бюджетных организаций.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua