"Зеленые" уже не те: почему производителей чистой электроэнергии уже не так интересует ее продажа

Небольшие производители электроэнергии из возобновляемых источников все меньше интересуются ее реализацией. Их больше волнует возможность уменьшения платы за электроэнергию. Что именно изменилось? (укр)

Зараз навряд чи когось можна здивувати сонячною електростанцією. Мандрівники звикли бачити великі поля сонячних батарей уздовж доріг, а Instagram-профілі рясніють знімками великих вітровихтурбін на фоні сходу чи заходу сонця.

Домашні сонячні електростанції – теж не дивина. Чи не в кожному населеному пункті країни можна побачити сонячні панелі на дахах приватних будинків. Такі фото в Instagram уже не публікують, це доволі буденна реальність. Сонячна електростанція стала чимось настільки ж звичним, як сімейне авто чи бойлер.

Якщо у 2016 році в Україні було не більше тисячі власників сонячних електростанцій (СЕС), то зараз їх уже 35 тис і цей показник зростає.

Однак зростає він інакше, ніж три-пʼять років тому. За цей час розширився перелік обладнання для відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), змінилися ціни, швидко еволюціонують ключові мотивації та преференції споживачів.

Бізнес зацікавився дахами

Одна з ключових змін на ринку ВДЕ – український бізнес цікавиться можливостями дахових сонячних електростанцій. Ще пʼять років тому із запитами до дистриб’юторів такого обладнання майже завжди приходили власники будинків з великими дахами, які хотіли під'єднати дахову СЕС за "зеленим" тарифом.

Зараз малий та середній бізнес хоче зменшити рахунки за електроенергію. Він вважає, що використання сонячної енергії може вирішити цю проблему.

"До нас приходять компанії, для яких некомфортна ціна на електроенергію 3,6 гривні за кіловат-годину і більше. Коли ми їм надаємо розрахунки, що електроенергія від дахової СЕС може коштувати менше гривні, у власників бізнесу та фінансових менеджерів загоряються очі", – відзначає координатор напрямку промислових сонячних електростанцій компанії "Атмосфера" Надія Самко.

Однак ціна кіловат-години – не єдина причина зацікавленості підприємців у встановленні СЕС. Часто компаніям, що зростають, потрібно збільшити загальне споживання електроенергії та потужність підключення.

Ті, хто мали справу з обленерго, знають, як це довго і скільки потрібно заплатити, у тому числі неофіційно. Дешевше за кілька місяців встановити на даху власну СЕС.

Енергобезпека власного дому

Драйвером запуску ринку ВДЕ в Україні став "зелений" тариф. Це твердження коректне для обох сегментів: і промислових, і приватних станцій. Вигідні умови для продажу електроенергії скорочували термін окупності СЕС, тому багато власників будинків намагалися встановити станції максимальної потужності – 30 кВт.

За останні роки ціни на сонячні панелі та інвертори відчутно впали. Якщо у 2018 році вартість 1 Вт сонячної панелі в Україні становила близько 0,6 дол, то зараз – 0,28 дол. Тобто панель, яка може видати 300 Вт, коштує не 180 дол, а 84 дол.

Це збільшило популярність домашніх СЕС, але вплинуло на ключову мотивацію користувачів. Тепер більшість з них ставлять станції для власного споживання.

"Головна потреба – щоб вдома завжди була електроенергія. Замовляють автономні або гібридні СЕС з акумуляторами. Іноді – з дизельним генератором", – говорить технічний директор компанії "Атмосфера" Олександр Ковпак.

На фоні енергетичної кризи, загрози віялових відключень та ненадійних мереж бажання українців забезпечити власні будинки електроенергією цілком зрозуміле. Через це зростають продажі гібридних інверторів та акумуляторних батарей. Така комбінація дозволяє забезпечити дім електроенергією в разі відключень.

Зрештою, перетворення українських споживачів на прозюмерів (споживачів з власною генерацією) – не унікальний процес. Це частина глобального тренду децентралізації виробництва енергії. Його рушії– здешевлення ВДЕ.

Якщо раніше українці намагалися максимізувати надходження від "зеленого" тарифу і ставили СЕС максимальної потужності, то зараз встановлюють домашні станції на 5-10 кВт, що працюють набезперебійне забезпечення струмом. За наявності акумуляторів такої потужності має вистачити на всі важливі потреби: освітлення будинку, роботу помпи опалення, котла, роутера та комп’ютера.

Ще більше акумуляторів

Український ринок дозрів до масового використання акумуляторів. Точніше, їх ціна дійшла до рівня, після якого ними зацікавився масовий споживач.

З 2015 року акумулятор, що видає потужність 1 кВт протягом години, подешевшав з 1 тис дол до 700 дол. Виробники знизили поріг входу споживача і розробили модульні системи, що дозволяють поступово нарощувати потужність батарей.

При цьому розширився спектр технологій. Раніше були доступні тільки свинцеві акумулятори, а тепер до них додалися літій-іонні та літій-залізо-фосфатні.

Зниження цін на акумулятори та розширення їх можливостей аналітики західних ринків називають терміном game-changer. Іншими словами, це фактор, технологія чи підхід, що здатні кардинально змінити правила гри на ринку. Можливість покрити базові потреби будинку завдяки акумулятору – це серйозна зміна.

Українці обирають системи з акумуляторами, бо вони компенсують залежність виробництва електроенергії від погоди. Акумулятори змінюють рівняння з "використовуй енергію, коли є сонце" на "використовуй енергію будь-коли".

Енергетичний мозок дому

Експерти часто говорять про тектонічні зміни в електроенергетиці у звʼязку з використанням штучного інтелекту. Цей процес уже почався, але не з монополістів та власників великих мереж, а з власників домашніх СЕС.

Мозком сонячної електростанції є інвертор – пристрій, що перетворює постійний струм із сонячнихпанелей на змінний, який домашні прилади отримують з розетки. Раніше це були прості пристрої, які лише перетворювали струм. Однак за останні роки вони пройшли технічну еволюцію, яка справді вражає.

Спочатку інвертори навчилися "відсікати" зайву електроенергію, якщо сонячні панелі видають її більше, ніж потрібно. Вони можуть відсікати до чверті потужності.

Далі інженери навчили інвертори керувати акумуляторами, запускати дизель-генератори та перемикатися між споживанням електроенергії від мережі та від власної електростанції у "безшовному" режимі, цілком непомітно для користувача.

Сучасні інвертори нашпиговані багатьма розумними функціями. Вони перетворилися на енергетичний мозок сучасного будинку. Технологічна еволюція та зниження цін на інвертори будуть прискорюватися,адже над їх удосконаленням постійно працюють тисячі найкращих інженерів з усього світу.

Можливо, інвертори наступних поколінь будуть керувати споживанням приватних будинків, вимикаючи прилади, що не використовуються, а електрики будуть планувати проводку в будинку не від мережі, а від інвертора.

Усі ці можливості рухають уперед використання відновлюваних джерел енергії. Вони стають більш зручними, утилітарними та близькими до споживача.

Електромобілі дружать із сонцем

Несподіваним драйвером розвитку ВДЕ в Україні можуть стати електромобілі. Власники приватних будинків, що купують такі машини, часто встановлюють СЕС.

"Усе почалося з рішення поставити на будинку сонячну електростанцію та акумулятори, щоб позбавити себе незручностей через часте зникнення електроенергії. Відключення буквально на кілька секунд, яке в нас трапляється, – це дуже неприємно", – говорить мешканець Київщини Андрій Коваль.

Спочатку чоловік встановив дахову СЕС потужністю 5 кВт, а потім її подвоїв. Тепер значну частину енергії він отримує з власної станції. "Я нечасто використовую електромобіль, бо працюю переважно вдома, але влітку близько 50% його заряду надходять з дахової станції", – говорить Коваль.

Він такий не один. В Україні зареєстровано понад 30 тис електромобілів та багато електроскутерів.Власники електрокарів, які живуть у приватних будинках, намагаються здешевити заряджання машин шляхом виробництва електроенергії.

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