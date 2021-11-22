Уголь из Казахстана будут поставлять морем, чтобы избегать РФ

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Государственное Центрэнерго будет получать уголь из Казахстана морским путем, чтобы избежать остановок во время транзита по территории РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Центрэнерго.

Казахстан является основным поставщиком импортного угля для "Центрэнерго". Однако, объясняют в Центрэнерго, с середины ноября 2021 года Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в Украину через свою территорию.

"С целью диверсификации поставки угля ПАО "Центрэнерго" заключило контракт на его доставку морским транспортом", - отметили в компании. В дальнейшем планируется обеспечить поставки угля именно морским путем, "во избежание рисков энергетической блокады со стороны РФ, под санкциями которой находится общество".

Также компания отметила, что 20 ноября в порт "Южный" прибыли первые 60 тыс. тонн законтрактованного угля. В настоящее время уголь отгружается по адресу ТЭС "Центрэнерго".

Кроме того, "Центрэнерго" ведет переговоры по поставкам с компаниями США и Австралии.

Напоминаем:

Государственное "Центрэнерго" законтрактовало 1,5 млн. тонн угля, из них 60,5 тыс. тонн поставят 19 ноября.

На 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имеют гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Экономическая правда