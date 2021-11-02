Новости 2 ноября: аварийная помощь из-за ДТЭК, первое чтение бюджета

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Об электроэнергии. В Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи. Впоследствии выяснилось, что помощь из Беларуси и Словакии понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова – Укрэнерго попросит инспекцию проверить оборудование компании.

О ЖК. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства вынесла предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ жилищного комплекса на территории Национального авиационного университета.

О бюджете. Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год

О приватизации. Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского "Большевика"

О кадровых изменениях. Верховная Рада в среду, 3 ноября, рассмотрит увольнение пяти министров по их заявлениям

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