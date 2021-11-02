Інспектори заблокували будівництво містечка на території київського університету

телеканал дом

Державна інспекція архітектури та містобудування винесла припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт житлового комплексу на території Національного авіаційного університету.

Про це повідомляється на сторінці ДІАМ у Facebook.

За результатами перевірки встановлено, що проєктна документація була розроблена з порушеннями законодавства у сфері містобудування, державних будівельних норм, стандартів та правил.

Зокрема, серед встановлених порушень:

- наміри забудови не відповідають положенням містобудівної документації; - відсутній розрахунок квартир для викладачів університету, для яких і передбачено будівництво житлових будинків; - в проєкті не передбачено будівництво спортивного комплексу, хоча сама назва об’єкта це передбачає; - недотримана нормативна кількість машиномісць.

У разі неусунення порушень ДІАМ має право звернутись до суду з позовом про припинення права на виконання будівельних робіт.

Нагадуємо:

В останній день роботи Державна будівельно-архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві.

Економічна правда