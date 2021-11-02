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Інспектори заблокували будівництво містечка на території київського університету

Вівторок, 2 листопада 2021, 09:00
 
телеканал дом

Державна інспекція архітектури та містобудування винесла припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт житлового комплексу на території Національного авіаційного університету.

Про це повідомляється на сторінці ДІАМ у Facebook.

За результатами перевірки встановлено, що проєктна документація була розроблена з порушеннями законодавства у сфері містобудування, державних будівельних норм, стандартів та правил.

Зокрема, серед встановлених порушень:

- наміри забудови не відповідають положенням містобудівної документації;

- відсутній розрахунок квартир для викладачів університету, для яких і передбачено будівництво житлових будинків;

- в проєкті не передбачено будівництво спортивного комплексу, хоча сама назва об’єкта це передбачає;

- недотримана нормативна кількість машиномісць.

У разі неусунення порушень ДІАМ має право звернутись до суду з позовом про припинення права на виконання будівельних робіт.

Нагадуємо:

В останній день роботи Державна будівельно-архітектурна інспекція видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві.

Економічна правда

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будівництво нерухомість Київ

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