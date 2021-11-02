Держбюджет на 2022 рік пройшов перше читання

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Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Про це відомо з трансляції засідання ВРУ.

За бюджет проголосувало 273 нардепи. Розгляд депутати почали ще 20 жовтня, тобто минулого пленарного тижня. Тепер документ повертається в Кабінет Міністрів для доопрацювання до другого читання.

Основні показники: доходи, видатки, фінансування

Доходи бюджету визначено у 1,267 трлн грн (+166 млрд грн до 2021 року). Дефіцит держбюджету скорочується на 23,8%.

Щодо ключових макропоказників, вони залишилися на рівні, затвердженому бюджетною декларацією. А саме, номінальний ВВП прогнозується обсягом 5,39 трлн грн, а зростання реального – на 3,8%. Середній курс гривні до долара очікується у 28,6 - 28,7 грн за долар.

Середня заробітна плата становитиме близько 15 258 грн, рівень безробіття – 8,5%. На наступний рік заплановано підвищення мінімалки з жовтня 2022 року до 6700 грн з 6500 грн на початку.

Видатки держбюджету наступного року зростуть на 7,2% та становитимуть 7,2%. ЕП детально розповідала, на що влада витрачатиме кошти платників податкові.

У порівнянні з показниками 2021 року, найбільше фінансування зросте у Мінцифри (+66,5%), Фонду розвитку підприємництва (+50%) та на академічні стипендії (30,6%).

На 14% зросте фінансування охорони здоров’я – на медицину заклали цьогоріч 197,2 млрд грн, з урахуванням підвищених мінімальних зарплат лікарям та медперсоналу.

На Укравтодор виділять понад 78,9 млрд грн, що на 13,5% більше за 2021 рік.

На близько 11% збільшаться кошти на оборону та освіту. Зокрема, на армію виділяють 5,95% ВВП країни, або 319,4 млрд грн. На освіту попередньо спрямують 172 млрд грн, переважно завдяки підвищенню зарплат вчителей та стипендій студентам.

На Раду нацбезпеки пропонується виділити на 21,1% більше, ніж цьогоріч, також на 17,5% збільшиться обсяг коштів Офісу генпрокурора.

Що змінилось між Кабміном та Радою

До першого читання нардепи подали 3320 правок до бюджету. Комітет врахував частково або повністю менше половини з них. Так, на 6,51 млрд грн збільшено доходи бюджету завдяки ПДВ з імпортованих товарів.

Щодо витрат, 3,3 млрд грн заберуть у Мінінфраструктури з програми оновлення рухомого складу та інфраструктури залізниці. Ці кошти "перекинуть" на безпеку дорожнього руху.

Також 4 млрд грн додали до програми розробки та реалізації державних інвестпроєктів. Разом із ще 2,7 млрд грн цю суму заберуть у Мінекономіки та розподілять між відповідними бюджетними програмами згідно рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестпроєктів.

На 3,5 млрд грн більше піде на зарплати в судах. Також на 2,19 млрд грн збільшили видатки на розвиток аеропортної інфраструктури.

Крім того, 6 млрд грн "перекинули" на субвенцію на соціально-економічний розвиток з бюджету Державного фонду регіонального розвитку. Це – так званий "депутатський фонд".

На що чекати наступного року від бюджету? ЕП розповідала про це у статті: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів 15 вересня на засіданні схвалив проєкт держбюджету на 2022 рік, міністр фінансів Сергій Марченко представив основні статті доходів та видатків документу, який вже передали до Верховної Ради.

Розгляд правок до І читання у Раді нардепи розпочали 20 жовтня. Парламент прийняв постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Водночас ВР зняла з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для прийняття бюджету-2022.

Дана Гордійчук, ЕП