Украина запросила аварийную помощь в Беларуси

getty images

Несколько часов назад в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.

Об этом ЭП сообщил источник в Укрэнерго, поставки официально подтвердили в Минске.

"2 ноября с 14:00 Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", - говорится в сообщении.

Поставки продлятся до 21:00.

На сегодняшний день ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

Однако фактически получить аварийную помощь Украина может только с последней.

С РФ у Украины нет подписанного договора, а Молдова – слишком малая энергосистема для балансировки украинской ОЭС.

Напоминаем:

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.

Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен, аукционы в Беларуси не были проведены.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Читайте также: Из-за дефицита угля останавливаются энергоблоки. Стране готовиться к отключениям электричества?

Экономическая правда