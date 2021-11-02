Украина запросила аварийную помощь в Беларуси
Несколько часов назад в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.
Об этом ЭП сообщил источник в Укрэнерго, поставки официально подтвердили в Минске.
"2 ноября с 14:00 Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", - говорится в сообщении.
Поставки продлятся до 21:00.
На сегодняшний день ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.
Однако фактически получить аварийную помощь Украина может только с последней.
С РФ у Украины нет подписанного договора, а Молдова – слишком малая энергосистема для балансировки украинской ОЭС.
Напоминаем:
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.
Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен, аукционы в Беларуси не были проведены.
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.
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Экономическая правда
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