На складах семи ТЕС не дотримувалися гарантовані запаси вугілля
Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус написав, що за даними Міненерго, вчора(29 жовтня) на складах семи ТЕС не дотримувалися гарантовані запаси вугілля
Про це він повідомив у своєму телеграм.
А саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміївській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слов'янській ТЕС.
"Гарантовані запаси вугілля - це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно умов ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тис. тон вугілля", - написав він.
Нагадуємо:
Укренерго скасувала аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі через суд. Відповідне рішення за позовом АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова виніс Окружний адмінсуд м. Києва у справі №640/29395/21.
У Міненерго заявили, що у листопаді очікується імпорт 562 тисяч тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн - держкомпанією "Центренерго".
Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.
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