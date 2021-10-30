Голова енергокомітету ВРУ Андрій Герус написав, що за даними Міненерго, вчора(29 жовтня) на складах семи ТЕС не дотримувалися гарантовані запаси вугілля

Про це він повідомив у своєму телеграм.

А саме на Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміївській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС, Слов'янській ТЕС.

"Гарантовані запаси вугілля - це мінімальні запаси, які обов’язково мають бути дотримані згідно умов ведення ліцензійної діяльності. Всього на складах ТЕС та ТЕЦ станом на вчора було 675 тис. тон вугілля", - написав він.

Нагадуємо:

Укренерго скасувала аукціон на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі через суд. Відповідне рішення за позовом АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова виніс Окружний адмінсуд м. Києва у справі №640/29395/21.

У Міненерго заявили, що у листопаді очікується імпорт 562 тисяч тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн - держкомпанією "Центренерго".

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

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