Новости 17 ноября: откуда возьмут деньги на "тысячу Зеленского", БЭБ заработает полноценно

О "тысячи Зеленского". Инициативу президента по выплате тысячи гривен полностью вакцинированных гражданам профинансируют благодаря налогам и рентной плате, эти средства не будут облагаться налогом.

О БЭБ. Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность расследовании экономических преступлений Бюро экономической безопасности.

О тарифах на проезд в Киеве. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

О "Большевике". Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку Большевика связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс".

О "зеленых" долгах. В ГП "Гарантированный покупатель" заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова требуют выплатить задолженность и готовятся к возмещению ущерба в судах.

О Пенсионном фонде. Верховная Рада приняла закон, распространяющий действие закона "О предотвращении коррупции", в частности, на членов правления Фонда соцстрахования, Пенсионного фонда и наблюдательного совета Пенсионного фонда (законопроект 5881-1).

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