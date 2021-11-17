Бюро экбезопасности заработает полноценно: Рада приняла закон

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Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность расследовании экономических преступлений Бюро экономической безопасности.

Об этом известно с заседания ВР 17 ноября.

За смену проголосовали 239 народных депутатов.

Закон вносит изменения в административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство об определении статуса новых субъектов уголовного производства, их полномочий и подследственности им уголовных правонарушений.

Это нужно для того, чтобы БЭБ, который должен заработать 25 ноября, могло должным образом выполнять свои полномочия и досудебное расследование уголовных правонарушений.

Относительно Административного кодекса определяется ответственность работников БЭБ за административные правонарушения по дисциплинарным уставам.

В Уголовном кодексе вводится ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость как отдельный вид уголовного правонарушения. Такие расследования отнесены к компетенции Бюро.

Также вносятся изменения в ряд других составов преступлений в связи с созданием Бюро экономической безопасности, например, обеспечения его независимости и особого порядка расследования уголовных правонарушений, совершенных в отношении его работников.

В Уголовном процессуальном кодексе определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности. Также исключается подследственность налоговой милиции.

Также в УПК закрепили полномочия для проведения Бюро следственных действий, надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений по подследственности.

Читайте больше в статье ЭП: Экономика в (не)безопасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Напоминаем:

Бюро экономической безопасности ищет первых 76 работников до запуска с 25 ноября, однако пока у ведомства нет здания.

Верховная Рада на заседании 22 сентября поддержала правку к закону Украины "О Бюро экономической безопасности" и перенесла конечный срок запуска органа на 2 месяца – до конца ноября.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" №1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года.

Дана Гордийчук, ЭП