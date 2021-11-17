"ГарПок" вернул на свои счета 3 млрд по "зеленым" евробондам. В ДТЭК готовятся к судам

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В ГП "Гарантированный покупатель" заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова требуют выплатить задолженность и готовятся к возмещению ущерба в судах.

Об этом сообщают пресс-службы "ГарПока" и ДТЭК.

"Все средства, поступившие от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, были перечислены гарантированным покупателем производителям "зеленой" электроэнергии.

Но учитывая, что платежные поручения были предоставлены в банк в пятницу 12.11.2021 после окончания операционного дня, указанные средства не поступили в полном объеме на счета производителей электроэнергии из возобновляемых источников в тот же день", - напоминает хронологию госпредприятие.

Там добавляют, что 13 ноября правительство уволило руководителя ГП "Гарантированный покупатель" "в связи с непрофессионализмом и возможным нанесением ущерба предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп".

Новый руководитель "ГарПока" 15 ноября направил письмо банку с просьбой вернуть еще не перечисленные средства "для анализа платежных поручений и подтверждения правомерности начисленных сумм платежей по каждому производителю "зеленой" энергии".

В заявлении ГП говорится, что это сделали "в целях недопущения возможного ущерба предприятию, предотвращения угрозы неправомерного перечисления средств и срыва обязательств Украины перед международными инвесторами в "зеленую" энергетику".

"На время получения письма банком уже были проработаны платежные поручения на сумму 16,27 млрд грн. Остаток в сумме 3,04 млрд грн, который еще не был перечислен банком, был возвращен на счета ГП "Гарантированный покупатель", - резюмировали в ГП.

Там добавили, что сейчас работает межведомственная рабочая группа по проверке деятельности "Гарантированного покупателя" по купле-продаже электрической энергии и расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

"По результатам проверки будут осуществлены окончательные расчеты в пределах всей суммы, поступившей в ГП "Гарантированный покупатель" от продажи НЭК "Укрэнерго" "зеленых" облигаций, как это предусмотрено законом и условиями привлечения средств", - добавили в "ГарПоке".

В то же время в ДТЭК заявили, что своим заявлением "ГарПок" "фактически признал ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам, в том числе предприятиям ДТЭК ВИЭ".

"Искусственная задержка средств на счетах АО "Ощадбанк" и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеет признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения.

Наличие незаконных действий отдельных лиц подтверждается разногласиями в публичных заявлениях Ощадбанка и ГП", - говорится в позиции ДТЭК.

Там добавляют, что из-за таких действий чиновников упали котировки еврооблигаций DTEK Renewables.

"В частности стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП Гарантированный Покупатель упала ниже номинала. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК Укрэнерго и суверенные кредитные показатели государства Украина", - заявляют в компании.

"ДТЭК ВИЭ требует от ГП "Гарантированный покупатель", АО "Ощадбанк", Кабинета Министров Украины, а также Офиса Президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией.

Последующие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес", - настаивают в ДТЭК.

Там добавили, что ведут подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам, "в международных инстанциях и национальных судебных органах".

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Напоминаем:

ГП "Гарантированный Покупатель" 15 ноября выплатило 16,3 млрд грн долгов перед зеленой генерацией, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК Рината Ахметова.

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупател" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадим Улида.

Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭКу. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.

В министерстве энергетики заявляют о другой причине увольнения – эпизоде продажи в июле электроэнергии по низким ценам трейдерам Игоря Коломойского и Рината Ахметова, что могло нанести ущерб в 600 млн грн.

На ноябрь 2021 года общая сумма долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников превышала 25 млрд гривен.

Экономическая правда