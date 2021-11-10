Ціни на газ впали до 800 доларів, РФ збільшила транзит

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"Газпром" збільшив заявку на транзит через Україну до законтрактованих обсягів, на тлі поставок у Європу ціни впали до 800 доларів за тисячу кубів.

Про це повідомляє Bloomberg, дані ICE Futures.

"Газпром" нарощує транзит через Україну до максимуму законтрактованих потужностей обсягом 109 млн кубів на день. Водночас попри дефіцит, що триває у Європі, російський монополіст не бронює жодних додаткових потужностей, а лише використовує вже заброньовані.

Поставки російського газу до Європи залишаються значно нижчими за типові для такого періоду. При цьому зростання відбувається на тлі потужного спаду та виснаження сховищ.

Ціни на грудневі контракти на торгах 10 листопада коливаються у межах 65-66 євро за МВт-год, або близько 800 доларів за тисячу кубів. За добу ціни впали на 8%.

Поставки російського газу до Європи залишаються значно нижчими за типові для такого періоду. При цьому зростання відбувається на тлі потужного спаду та виснаження сховищ.

Наприклад, з 1 листопада російська компанія значно скоротила транзит через Україну – до 57 млн кубометрів на добу.

Ціни на грудневі контракти на торгах 10 листопада коливаються у межах 65-66 євро за МВт-год, або близько 800 доларів за тисячу кубів. За добу ціни впали на 8%.

Нагадуємо:

Російський "Газпром" наростив транзит газу до жовтневих рівнів, але обсяги залишаються нижче за законтрактовані.

Російський Газпром обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу, проте не зробив цього – ціни повернулися до 990 доларів за тисячу кубів.

У четвер, 28 жовтня, президент Росії Владімір Путін дав розпорядження очільнику Газпрома Олексію Міллеру збільшити з листопада закачування газу до підземних сховищ компанії у Європі.

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Внаслідок таких дій газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда