РФ пообіцяла збільшити запаси газу в Європі – ціни впали на 18% 

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Ціни на газ на чільному європейському хабі TTF 29 жовтня впали нижче 800 доларів за тисячу кубів після обіцянок РФ збільшити запаси газу у сховищах з листопада.

Про це повідомляє Financial Times, дані лондонської біржі ICE Futures.

У четвер, 28 жовтня, президент Росії Владімір Путін дав розпорядження очільнику Газпрома Олексію Міллеру збільшити з листопада закачування газу до підземних сховищ компанії у Європі.

Так, грудневі ф’ючерси 29 жовтня впали у ціні на 17,8%. Середні котирування 28 жовтня становили 77,4 євро за МВт-год (950,73 дол за тисячу кубів). Вже 29 жовтня мінімальна ціна на торгах становила 63,6 євро за МВт-год, або 669 доларів за тисячу кубометрів.

дані ice futures

Водночас газові трейдери обережно ставляться до таких обіцянок, адже досі поставки до західної Європи заледве збільшилися.

За даними FT, головне газове сховище Газпрому у Німеччині, та одне з найбільших у Європі, було заповнене лише на 10% минулого тижня. Найбільше сховище в Австрії – на 20%. Усе це відбувається на тлі входження Європи в опалювальний сезон 2021/2022 років.

Як повідомляє Euronews, імпорт газу країн Євросоюзу залежить від російського блакитного палива на понад 40%.

Нагадуємо:

Ціни на газ на головному європейському хабі TTF впали до 1051 долара за тисячу кубів через погодні умови в регіоні.

У вересні російський монополіст Газпром стрімко скоротив обсяги експорту газу до Європи у спробах добитися сертифікації ПІвнічного потоку - 2.

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Внаслідок таких дій газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Але після того, як РФ заявила про готовність цьогоріч експортувати "рекордні обсяги газу", ціни на газ впали на 700 доларів за тисячу кубів.

Економічна правда