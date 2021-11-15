"Газпром" не забронировал дополнительные транзитные мощности на декабрь: на фоне этого цены выросли

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Российский "Газпром" не забронировал дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и не бронировал транзитную мощность газопровода "Ямал-Европа" на декабрь - на фоне этого цены на газ в Европе выросли.

Об этом пишет Bloomberg.

Также завершились и прошлые аукционы - на октябрь и ноябрь.

По данным аукционов, Оператор ГТС Украины распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на ГИС "Суджа" предложили 9,8 млн куб. м в сутки, 5,2 млн. куб. м в сутки - на ГИС "Сохрановка".

Но все они остались невостребованными.

Кроме этого, "Газпром" не бронировал на декабрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" - предложили 89 млн кубометров в сутки.

После аукционов цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 81,27 евро за МВт-час - то есть до 962 долл за тысячу кубометров.

В понедельник торги начались на отметке 947 долларов.

Напоминаем:

Несмотря на заявления о наполнении "Газпромом" подземных газовых в Европе, их объемы сокращаются.

Ранее "Газпром" увеличил заявку на транзит через Украину до законтрактованных объемов, на фоне поставок в Европу цены упали до 800 долларов за тысячу кубов.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правда