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"Газпром" не забронював додаткові транзитні потужності України на листопад

Понеділок, 18 жовтня 2021, 14:55
 
фото: газпром

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну на листопад та викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа", який проходить територією Польщі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Оператор ГТС України розподілив пропоновані потужності за двома маршрутами: на газовимірювальній станції (ГВС) Суджа запропонували 9,8 млн кубометрів на добу, ще 5,2 млн кубометрів на добу - на ГВС Сохрановка. Усі вони лишились незатребуваними "Газпромом".

При цьому, до серпня 2021 року "Газпром" бронював додаткову тверду транзитну потужність через Україну (до 15 млн кубометрів на добу), і ніколи не замовляв додаткову перервну потужність, пропоновану ОГТСУ (63,7 млн кубометрів на добу).

У російської компанії на цей рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд кубометрів - це 109 млн кубів на добу.

Також повідомляється, що російський монополіст забронював на листопад потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" в обсязі 31,4 млн кубометрів на добу (запропоновано 89 млн кубометрів на добу).

Нагадуємо:

"Газпром" забронював всі запропоновані тверді додаткові транзитні потужності України на серпень обсягом 15 млн кубометрів на добу.

Російський "Газпром" не виявив зацікавленості у додаткових транзитних потужностях України на липень попри рекордне зростання цін на європейських ринках газу.

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