"Газпром" отбирает газ из своих европейских хранилищ - ГТС

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Несмотря на заявления о наполнении "Газпромом" подземных газовых в Европе, их объемы сокращаются.

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

За последние три дня запасы газа в ПХГ "Газпрома" уменьшились на 0.15%. В частности, по данным европейских операторов ПХГ, в Rehden за 9 и 10 ноября было закачано всего 2,8 млн кубометров газа до уровня заполненности 9,58%.

Также с 8 ноября из хранилищ Jemgum (заполненность 87,4%) и Haidach (54,2%) идет отбор. За 9–10 ноября отобрано 10 млн. и 6 млн. кубометров соответственно.

Еще одно хранилище "Газпрома", Bergermeer в Нидерландах, заполнено на 30,71% – из него также следует отбор газа.

Средний уровень запасов во всех хранилищах в ЕС, ссылающийся Макогон на данные AGSI+, составляет 75,3%, и уже начался период отбора.

Кроме того, поставки российского газа происходят на очень низких уровнях из-за газопровода Ямал-Европа, сообщает Reuters.

На фоне этого цены подлетели до 79,5 евро за МВт-час, или 955 долл. за тысячу кубов 12 ноября. В течение дня они опустились до 900 долл./тысячи кубов.

Напоминаем:

"Газпром" увеличил заявку на транзит через Украину до законтрактованных объемов, на фоне поставок в Европу цены упали до 800 долларов за тысячу кубов.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правда