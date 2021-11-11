Новости 11 ноября: аварийная подача электроэнергии со Словакии, (не)дефолт Evergrande
Об электроэнергии. Украина снова запросила аварийную помощь электроэнергии у Словакии из-за аварии на ДТЭК Бурштынской ТЭС Рината Ахметова.
Об интерчейндже. Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.
Об Evergrande. Китайский застройщик China Evergrande Group выплатил проценты по просроченным облигациям – СМИ пишут, что компании пока удалось избежать дефолта.
Об электромобилях. Японский автопроизводитель Subaru представил первый полностью электрический автомобиль – Solterra, разработанный совместно с Toyota.
О проверке авто. Патрульные полицейские с 12 ноября будут использовать мобильные диагностические станции для контроля соответствия технического состояния транспортных средств. Проверка не касается частного легкового транспорта.
Эксклюзив ЭП
650 долларов за метр. Как украинцы экспортируют соломенные дома в ЕС
Кому нужны дома из соломы, в чем их преимущество, благодаря чему достигается полувековая гарантия и куда экспортируется готовая продукция
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua