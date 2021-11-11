Новости 11 ноября: аварийная подача электроэнергии со Словакии, (не)дефолт Evergrande

Об электроэнергии. Украина снова запросила аварийную помощь электроэнергии у Словакии из-за аварии на ДТЭК Бурштынской ТЭС Рината Ахметова.

Об интерчейндже. Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Об Evergrande. Китайский застройщик China Evergrande Group выплатил проценты по просроченным облигациям – СМИ пишут, что компании пока удалось избежать дефолта.

Об электромобилях. Японский автопроизводитель Subaru представил первый полностью электрический автомобиль – Solterra, разработанный совместно с Toyota.

О проверке авто. Патрульные полицейские с 12 ноября будут использовать мобильные диагностические станции для контроля соответствия технического состояния транспортных средств. Проверка не касается частного легкового транспорта.

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650 долларов за метр. Как украинцы экспортируют соломенные дома в ЕС

Кому нужны дома из соломы, в чем их преимущество, благодаря чему достигается полувековая гарантия и куда экспортируется готовая продукция