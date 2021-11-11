Украина снова запросила аварийную помощь электроэнергии

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Украина 11 ноября снова запросила аварийную помощь электроэнергии у Словакии из-за аварии на ДТЭК Бурштынской ТЭС Рината Ахметова.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Аварийную помощь мощностью 100 МВт активировали с 16:00 для обеспечения операционной безопасности и избегания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС"

Причиной тому стало аварийное отключение из-за свищей в котлах в 04:14 блока №9 и в 08:24 блока №4 ДТЭК Бурштынской ТЭС. Как следствие, к 13:00 в аварийном ремонте находились сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 — в текущем ремонте.

Всего работают 5 блоков Бурштынской ТЭС мощностью 763 МВт. Перед активацией аварийной помощи, отметили в Укрэнерго, на Бурштынской ТЭС был досрочно выведен из ремонта энергоблок №2.

Кроме того, в реконструкции находится Теребля-Рикская ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за низких запасов топлива.

После того, как он будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать.

Также в ДТЭК отметили, что станция сразу запустила в работу находившийся в резерве блок №6. Вместе с энергоблоком №2 мощности должно быть достаточно для компенсации временно недоступных блоков и потребностей энергосистемы собственными мощностями в пиковые периоды.

Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове "Бурштынской ТЭС".

Напоминаем:

На 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не располагают минимальными запасами угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.

Инспекция по энергонаблюдению проверит энергоблоки ДТЭК Рината Ахметова из-за аварийных остановок 2 ноября.

2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.

Затем в Укрэнерго заявили, что аварийная помощь поступила из Беларуси и Словакии. Она понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова. Поэтому оператор попросит Энергетическую инспекцию проверить оборудование компании.

В ДТЭК Рината считают заявление Укрэнерго "политическим давлением" из-за позиции относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Энергетический холдинг ДТЭК принадлежит Ринату Ахметову

Экономическая правда