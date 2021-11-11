Evergrande таки выплатила проценты по облигациям и избежала дефолта – СМИ

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Китайский застройщик China Evergrande Group выплатил проценты по просроченным облигациям - СМИ пишут, что компании пока удалось избежать дефолта.

Об этом пишут Reuters, NYT и Bloomberg.

Reuters 10 ноября сообщил со ссылкой на источник, что некоторые владельцы облигаций China Evergrande Group не получили купон до конца рабочего дня в Азии в среду, когда истекли 30-дневный льготный период погашения просроченных выплат.

Отмечается, что компания не объявила о дефолте ни по одному из выпусков, но 30-дневный льготный период по выплатам более чем на 148 млн долл по облигациям со сроком погашения в апреле 2022, 2023 и 2024 годов заканчивался в среду.

В среду Evergrande отказалась от комментариев.

Утром 11 ноября Reuters сообщило, что China Evergrande Group все же избежал дефолта (третий раз за месяц) - источники издания сообщили, что несколько владельцев облигаций получили просроченные выплаты.

NYT со ссылкой на источники также пишет, что China Evergrande Group таки осуществил в среду по меньшей мере 2 выпуска, "что свидетельствует о том, что ему снова удалось преодолеть дефолт".

Газета также напоминает, что в среду заканчивался льготный период по выплатам на сумму в 148 млн долл, а отсутствие выплат спровоцировало бы дефолт, который повлиял бы на всю китайскую экономику.

"Вместо этого компании удалось перепрыгнуть от одного дедлайна к следующему, выполняя свои обязательства в последнюю минуту, но часто без объяснения того, как, и даже публично не разглашая, что она это сделала", - пишет газета.

Владелец облигаций на условиях анонимности рассказал, что Evergrande в среду уплатила проценты по облигациям с погашением в 2022 и 2023 годах.

Он не уточнил, была ли произведена оплата по третьей облигации, но Bloomberg пишет, что обязательства по всем трем облигациям выполнены, ссылаясь на представителя счетной палаты.

Сама же компания не ответила на запрос о комментарии.

"Похоже, что China Evergrande Group вновь избежит дефолта в своем самом большом испытании с тех пор, как в начале этого года начался долговый кризис", - написал Bloomberg в среду, 10 ноября.

По словам представителя Clearstream, клиенты компании Clearstream получили просроченные проценты по всем 3 облигациям, выпущенным Evergrande.

"Два инвестора, которые держат по 2 вида облигаций, на условиях анонимности подтвердили, что они получили платежи", - пишет агентство.

Напомним:

Ранее сообщалось, что китайский застройщик China Evergrande Group снова не заплатил проценты инвесторам по облигациям – инвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готовит процедуру банкротства компании.

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Экономическая правда