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Полиция будет использовать спецстанции для диагностики техсостояния авто: что будут проверять

Четверг, 11 ноября 2021, 12:50
 

Патрульные полицейские с 12 ноября будут использовать мобильные диагностические станции для контроля соответствия технического состояния транспортных средств. Проверка не касается частного легкового транспорта.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции.

Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам по безопасности дорожного движения", - написал Белошицкий.

По его словам, с помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:

  • производить замеры параметров света фар транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Отмечается, что такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

 

"Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта", - подчеркнули в патрульной полиции.

Транспорт, который будет проверяться:

  • Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • Автобусы;
  • Автомобили такси;
  • Автомобили, перевозящие опасный груз;
  • Отдельные специализированные ТС;
  • Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Экономическая правда

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авто транспорт МВД

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