Полиция будет использовать спецстанции для диагностики техсостояния авто: что будут проверять
Патрульные полицейские с 12 ноября будут использовать мобильные диагностические станции для контроля соответствия технического состояния транспортных средств. Проверка не касается частного легкового транспорта.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции.
Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам по безопасности дорожного движения", - написал Белошицкий.
По его словам, с помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:
- производить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Отмечается, что такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.
"Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта", - подчеркнули в патрульной полиции.
Транспорт, который будет проверяться:
- Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- Автобусы;
- Автомобили такси;
- Автомобили, перевозящие опасный груз;
- Отдельные специализированные ТС;
- Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Экономическая правда
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