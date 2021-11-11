Полиция будет использовать спецстанции для диагностики техсостояния авто: что будут проверять

Патрульные полицейские с 12 ноября будут использовать мобильные диагностические станции для контроля соответствия технического состояния транспортных средств. Проверка не касается частного легкового транспорта.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили - мобильные диагностические станции.

Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам по безопасности дорожного движения", - написал Белошицкий.

По его словам, с помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:

производить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Отмечается, что такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

"Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта", - подчеркнули в патрульной полиции.

Транспорт, который будет проверяться:

Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

Автобусы;

Автомобили такси;

Автомобили, перевозящие опасный груз;

Отдельные специализированные ТС;

Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Экономическая правда