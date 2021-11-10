Цены на газ упали до 800 долларов, РФ увеличила транзит

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"Газпром" увеличил заявку на транзит через Украину до законтрактованных объемов, на фоне поставок в Европу цены упали до 800 долларов за тысячу кубов.

Об этом сообщает Bloomberg, данные ICE Futures.

"Газпром" наращивает транзит через Украину до максимума законтрактованных мощностей в объеме 109 млн кубов в день. В то же время, несмотря на продолжающийся в Европе дефицит, российский монополист не бронирует никаких дополнительных мощностей, а лишь использует уже забронированные.

Поставки российского газа в Европу остаются значительно ниже типичных для такого периода. При этом рост происходит на фоне мощного спада и истощения хранилищ.

К примеру, с 1 ноября российская компания значительно сократила транзит через Украину – до 57 млн кубометров в сутки.

Цены на декабрьские контракты на торгах 10 ноября колеблются в пределах 65-66 евро за МВт-час или около 800 долларов за тысячу кубов. За сутки цены обвалились на 8%.

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Напоминаем:

Российский "Газпром" нарастил транзит газа до октябрьских уровней, но объемы остаются ниже законтрактованных.

Российский Газпром обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу, однако не сделал этого – цены вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Экономическая правда