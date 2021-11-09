Газпром дещо наростив транзит газу через Україну

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Російський "Газпром" наростив транзит газу до жовтневих рівнів, але обсяги залишаються нижче за законтрактовані.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, Bloomberg.

Так, 9 листопада російський монополіст заявив, що цього місяця планує закачати газ у п’ять своїх підземних сховищ у Європі. Відповідне доручення компанія отримала наприкінці жовтня.

За словами голови "Газпрому" Олексія Міллера, обсяги та шляхи транспортування газу вже визначені.

Напередодні голова Оператора ГТС Сергій Макогон повідомив, що транзит Газпрому на 5 листопада становив 88 млн кубометрів на день, замість законтарктованих 109 млн кубометрів. Як повідомляє Інтерфакс-Україна, прокачка до Словаччини становить 83 млн кубометрів.

Водночас з 1 листопада російська компанія значно скоротила транзит через Україну – до 57 млн кубометрів на добу.

Bloomberg з посиланням на дані Оператора ГТС також повідомив, що "Газпром" забронював додаткові 10 млн кубометрів потужностей на кордоні зі Словаччиною. Крім того, зазначає видання, "Газпром" на вихідних 6-7 листопада закачав невеликий обсяг газу у німецькі сховища.

Нагадуємо:

Російський Газпром обіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу, проте не зробив цього – ціни повернулися до 990 доларів за тисячу кубів.

Попри заяви щодо збільшення поставок газу до країн Євросоюзу РФ продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему, повідомили в Операторі ГТС.

У четвер, 28 жовтня, президент Росії Владімір Путін дав розпорядження очільнику Газпрома Олексію Міллеру збільшити з листопада закачування газу до підземних сховищ компанії у Європі.

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Внаслідок таких дій газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда